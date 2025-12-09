Raste broj povređenih u snažnom zemljotresu u Japanu, vlada upozorava na mogući jači potres

Najmanje 30 osoba povređeno je u zemljotresu jačine 7,5 stepeni koji je pogodio severoistočni Japan i izazvao cunami talase visoke do 70 centimetara koji su stigli do pacifičke obale, saopštila je japanska vlada.

Prema podacima Japanske meteorološke agencije, potres se dogodio u 23.15 časova po lokalnom vremenu kod istočne obale prefekture Aomori, na dubini od 54 kilometra, a nakon toga usledio je niz jačih zemljotresa. I u narednim danima u istom području moguć je potres slične ili veće magnitude, preneo je Kjodo. Agencija je izdala posebno upozorenje na cunami za priobalne regione Hokaida i obalu Sanriku, od Aomorija do prefektura Ivate i Mijagi. Premijerka Japana Sanae