Raste broj povređenih u snažnom zemljotresu u Japanu, vlada upozorava na mogući jači potres

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Raste broj povređenih u snažnom zemljotresu u Japanu, vlada upozorava na mogući jači potres

Najmanje 30 osoba povređeno je u zemljotresu jačine 7,5 stepeni koji je pogodio severoistočni Japan i izazvao cunami talase visoke do 70 centimetara koji su stigli do pacifičke obale, saopštila je japanska vlada.

Prema podacima Japanske meteorološke agencije, potres se dogodio u 23.15 časova po lokalnom vremenu kod istočne obale prefekture Aomori, na dubini od 54 kilometra, a nakon toga usledio je niz jačih zemljotresa. I u narednim danima u istom području moguć je potres slične ili veće magnitude, preneo je Kjodo. Agencija je izdala posebno upozorenje na cunami za priobalne regione Hokaida i obalu Sanriku, od Aomorija do prefektura Ivate i Mijagi. Premijerka Japana Sanae
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

(Video) Japanu preti megazemljotres! Povređene 33 osobe, vlasti izdale upozorenje za narednih nedelju dana

(Video) Japanu preti megazemljotres! Povređene 33 osobe, vlasti izdale upozorenje za narednih nedelju dana

Dnevnik pre 1 sat
Uzbuna u Japanu, izdato zvanično upozorenje na megazemljotres! Hitno se oglasila japanska meteorološka agencija!

Uzbuna u Japanu, izdato zvanično upozorenje na megazemljotres! Hitno se oglasila japanska meteorološka agencija!

Kurir pre 57 minuta
Vlasti izdale upozorenje: Moguć mega-zemljotres, spremite planove evakuacije

Vlasti izdale upozorenje: Moguć mega-zemljotres, spremite planove evakuacije

Alo pre 1 sat
Vlasti izdale upozorenje: Moguć mega-zemljotres; Spremite planove evakuacije, zalihe hrane i vode FOTO/VIDEO

Vlasti izdale upozorenje: Moguć mega-zemljotres; Spremite planove evakuacije, zalihe hrane i vode FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Moguć još snažniji potres: Desetine povređenih u razornom zemljotresu, ali Japan još nije bezbedan, strahuje se i od cunamija…

Moguć još snažniji potres: Desetine povređenih u razornom zemljotresu, ali Japan još nije bezbedan, strahuje se i od cunamija

Blic pre 2 sata
Japan procenjuje štetu od zemljotresa jačine 7,5 Rihtera: Povređene desetine ljudi, izdato novo upozorenje na cunami u…

Japan procenjuje štetu od zemljotresa jačine 7,5 Rihtera: Povređene desetine ljudi, izdato novo upozorenje na cunami u priobalnom području (foto, video)

Kurir pre 2 sata
Snažan zemljotres u Japanu, više od 30 povređenih

Snažan zemljotres u Japanu, više od 30 povređenih

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresJapanCunami

Svet, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju u decembru 2025: stabilno vreme sa maglom i toplim danima

Vremenska prognoza za Srbiju u decembru 2025: stabilno vreme sa maglom i toplim danima

Naslovi.ai pre 17 minuta
Požar u Indoneziji, poginule najmanje 22 osobe

Požar u Indoneziji, poginule najmanje 22 osobe

Danas pre 32 minuta
Peskov kritikovao izjavu Merca da Rusija obnavlja SSSR i sprema napad na Evropu

Peskov kritikovao izjavu Merca da Rusija obnavlja SSSR i sprema napad na Evropu

RTV pre 42 minuta
Tramp: Zelenski treba da se sabere, Rusija ima jaču pregovaračku poziciju

Tramp: Zelenski treba da se sabere, Rusija ima jaču pregovaračku poziciju

Sputnik pre 12 minuta
Evropska komisija pokrenula istragu protiv Gugla zbog korišćenja onlajn sadržaja za AI

Evropska komisija pokrenula istragu protiv Gugla zbog korišćenja onlajn sadržaja za AI

Nedeljnik pre 37 minuta