uživo RAT U UKRAJINI Novi ruski napad na Sumi: Više od 10 dronova pogodilo grad u samo pola sata

Euronews pre 16 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je u Londonu s britanskim premijerom Kirom Starmerom, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

Zelenski je ocenio da je postignut "mali napredak ka miru" u Ukrajini, opisujući razgovore kao produktivne. Zelenski se nakon toga uputio ka Briselu, gde se sastao sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Kostom i predsednicom Evropske komisije (EK) Ursulom fon der Lajen. Prema njegovim rečima novi predlozi o okončanju rata uključuju 20 tačaka, ali i dalje nema kompromisa u vezi s teritorijom Ukrajine. Ključni događaji:
