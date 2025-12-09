Cenovnici trgovinskih lanaca u Srbiji sedmično će se objavljivati na Portalu otvorenih podataka

Svi trgovinski lanci u Srbiji objavljivaće podatke o cenovnicima svake nedelje na Nacionalnom portalu otvorenih podataka (data.gov.rs), kako je pored ostalog propisano novom Uredbom o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, saopštilla je danas Kancelarija za IT i eUpravu.

Uredbu su predstavili ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović koji su prezentovali i novu digitalnu platformu „Cenovnici po uredbi“. Na ovoj platformi od danas su javno dostupne cene proizvoda u trgovinskim lancima, detaljan pregled cena proizvoda po datumima, kretanje cena tokom vremena, kao i lista najvećih povećanja i smanjenja cena. Ministarka je precizirala da se platformi pristupa