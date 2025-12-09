Cenovnici trgovinskih lanaca u Srbiji sedmično će se objavljivati na Portalu otvorenih podataka

Forbes pre 13 minuta  |  Agencije
Cenovnici trgovinskih lanaca u Srbiji sedmično će se objavljivati na Portalu otvorenih podataka

Svi trgovinski lanci u Srbiji objavljivaće podatke o cenovnicima svake nedelje na Nacionalnom portalu otvorenih podataka (data.gov.rs), kako je pored ostalog propisano novom Uredbom o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, saopštilla je danas Kancelarija za IT i eUpravu.

Uredbu su predstavili ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović koji su prezentovali i novu digitalnu platformu „Cenovnici po uredbi“. Na ovoj platformi od danas su javno dostupne cene proizvoda u trgovinskim lancima, detaljan pregled cena proizvoda po datumima, kretanje cena tokom vremena, kao i lista najvećih povećanja i smanjenja cena. Ministarka je precizirala da se platformi pristupa
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Cenovnici trgovinskih lanaca u Srbiji sedmično će se objavljivati na Portalu otvorenih podataka

Cenovnici trgovinskih lanaca u Srbiji sedmično će se objavljivati na Portalu otvorenih podataka

Nova ekonomija pre 1 sat
Puštena u rad platforma sa cenama u trgovinskim lancima

Puštena u rad platforma sa cenama u trgovinskim lancima

Danas pre 1 sat
Cenovnici po uredbi: Građanima dostupan uvid u sve cene proizvoda

Cenovnici po uredbi: Građanima dostupan uvid u sve cene proizvoda

Ist media pre 28 minuta
Cenovnici trgovinskih lanaca u Srbiji sedmično na Portalu otvorenih podataka - Od danas ovi podaci javno dostupni

Cenovnici trgovinskih lanaca u Srbiji sedmično na Portalu otvorenih podataka - Od danas ovi podaci javno dostupni

Ekapija pre 48 minuta
Cenovnici trgovinskih lanaca u Srbiji od danas mogu da se provere onlajn

Cenovnici trgovinskih lanaca u Srbiji od danas mogu da se provere onlajn

Jugmedia pre 39 minuta
Na jednom mestu svi proizvodi i akcije Lazarević: Nacionalna platforma za praćenje cena u trgovinskim lancima od danas u…

Na jednom mestu svi proizvodi i akcije Lazarević: Nacionalna platforma za praćenje cena u trgovinskim lancima od danas u funkciji

Dnevnik pre 59 minuta
Trgovinski lanci objavljuju cenovnike svake nedelje: Puštena u rad platforma „Cenovnici po uredbi“

Trgovinski lanci objavljuju cenovnike svake nedelje: Puštena u rad platforma „Cenovnici po uredbi“

Serbian News Media pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

cenetrgovinski lanac

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Srbija ne bi nacionalizovala NIS već bi platila ruski deo vlasništva

Vučić: Srbija ne bi nacionalizovala NIS već bi platila ruski deo vlasništva

NIN pre 4 minuta
Vučić: Bićemo jedna od vodećih zemalja u Evropi po privrednom rastu u narednih 5 godina

Vučić: Bićemo jedna od vodećih zemalja u Evropi po privrednom rastu u narednih 5 godina

RTV pre 18 minuta
Cenovnici trgovinskih lanaca u Srbiji sedmično će se objavljivati na Portalu otvorenih podataka

Cenovnici trgovinskih lanaca u Srbiji sedmično će se objavljivati na Portalu otvorenih podataka

Forbes pre 13 minuta
Vučić: Srbija ne bi nacionalizovala NIS već bi platila ruski deo vlasništva

Vučić: Srbija ne bi nacionalizovala NIS već bi platila ruski deo vlasništva

Euronews pre 9 minuta
„Mnogo toga smo uradili, ali moramo napredovati na EU putu“: Vučić na Forumu GLOBSEC BELTALKS

„Mnogo toga smo uradili, ali moramo napredovati na EU putu“: Vučić na Forumu GLOBSEC BELTALKS

Danas pre 4 minuta