Konkurs za upis 900 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (VIDEO)

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je 1. decembra ove godine konkurs za upis 900 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na random mestu policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva