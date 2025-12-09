CIVICUS upozorava: Osnovne slobode u Srbiji u dubokoj krizi

CIVICUS upozorava: Osnovne slobode u Srbiji u dubokoj krizi

Organizacija CIVICUS Monitor saopštila je da je građanski prostor u Srbiji ocenjen kao „pod represijom“, što predstavlja pad iz prethodne kategorije „opstruiran“ i potvrdu duboke krize osnovnih sloboda u zemlji.

CIVICUS Monitor je u najnovijem izveštaju objavio da je snizio ocenu građanskog prostora u Srbiji na nivo „pod represijom“, drugu najnižu kategoriju u globalnom okviru. Time se Srbija u 2025. godini pridružila grupi od 50 zemalja među kojima su Gruzija, Zimbabve, Pakistan i El Salvador. -Snižavanje ocene za Srbiju predstavlja prekretnicu“, izjavila je Ine Van Severen, rukovoditeljka istraživanja CIVICUS Monitora. „Vlasti više ne pokušavaju samo da suzbiju kritiku,
