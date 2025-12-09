Vremenska prognoza za Srbiju: maglovita jutra i pretežno sunčani dani sa temperaturama do 16 stepeni

Naslovi.ai pre 59 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: maglovita jutra i pretežno sunčani dani sa temperaturama do 16 stepeni

U Srbiji se očekuju maglovita jutra sa niskom oblačnošću i mrazom, dok će dani biti pretežno sunčani i topli za decembar, sa temperaturama do 16 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje maglu i nisku oblačnost ujutru u nižim predelima, kotlinama i rečnim dolinama, naročito u Vojvodini gde se magla može zadržati i tokom većeg dela dana. U ostalim krajevima Srbije biće pretežno sunčano tokom dana sa temperaturama od minus dva do 14 stepeni. RTS Mondo N1 Info

Zbog magle je na snazi žuti meteo-alarm sa preporukom za dodatni oprez u saobraćaju, posebno u nizijama, dolinama i kotlinama. Vetar će biti slab i promenljivog pravca. U Beogradu će magla trajati do pre podne, a dnevna temperatura biće oko 12 stepeni. Euronews Glas Zaječara Dnevnik

U planinskim predelima očekuje se hladnije vreme sa mogućnošću snega, dok će u nizijskim krajevima biti toplije i sunčano. Najniže temperature jutra biće oko minus dva stepena, a najviše dnevne do 14 stepeni. Mondo Telegraf Blic

U nastavku decembra u Srbiji će dominirati polje visokog vazdušnog pritiska, što će doneti stabilno vreme sa prohladnim i maglovitim jutrom, dok će dani biti sunčani i topli za ovo doba godine. U nizijskim predelima i Vojvodini magla i niska oblačnost mogu trajati tokom celog dana, a temperature će uglavnom biti iznad 10 stepeni, lokalno i do 15 stepeni. Telegraf

Sutra se u Srbiji očekuje oblačno jutro sa slabim mrazom i lokalnom pojavom magle, dok će tokom dana biti pretežno sunčano sa temperaturama od minus tri do 16 stepeni. U Beogradu će jutarnja magla i oblačnost postojati, a dnevna temperatura biće oko 14 stepeni. Vetar će biti slab i promenljiv. Novi magazin

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za za sredu, 10. decembar: Ujutru oblačno, mraz i magla, tokom dana sunčano

Vremenska prognoza za za sredu, 10. decembar: Ujutru oblačno, mraz i magla, tokom dana sunčano

Novi magazin pre 1 sat
Prognoza: Jutarnja magla i mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperature do 16 stepeni

Prognoza: Jutarnja magla i mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperature do 16 stepeni

Serbian News Media pre 29 minuta
Evo da li će biti snega za Novu godinu u Srbiji: Spremite se, iznenadiće vas prognoza do kraja decembra!

Evo da li će biti snega za Novu godinu u Srbiji: Spremite se, iznenadiće vas prognoza do kraja decembra!

Telegraf pre 1 sat
Sutra još toplije u Novom Sadu, a onda zahlađenje: Od četvrtka magla po ceo dan

Sutra još toplije u Novom Sadu, a onda zahlađenje: Od četvrtka magla po ceo dan

Radio 021 pre 2 sata
Stabilno vreme uz čestu maglu širom Srbije: detaljna prognoza za 9. decembar

Stabilno vreme uz čestu maglu širom Srbije: detaljna prognoza za 9. decembar

Glas juga pre 4 sati
Sunčan dan posle maglovitog jutra

Sunčan dan posle maglovitog jutra

Vesti online pre 4 sati
Vremenska prognoza: Moguća jutarnja magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo

Vremenska prognoza: Moguća jutarnja magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo

Serbian News Media pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaVremenska prognoza

Svet, najnovije vesti »

Politiko rangirao: Najmoćniji čovek Evrope je – Tramp, a na drugom mestu žena koju zovu „Severna zvezda“

Politiko rangirao: Najmoćniji čovek Evrope je – Tramp, a na drugom mestu žena koju zovu „Severna zvezda“

Nova pre 19 minuta
Evropa propada: Tramp žestoko iskritikovao EU

Evropa propada: Tramp žestoko iskritikovao EU

Pravda pre 9 minuta
Vučić najavio otvaranje dve fabrike u Nišu

Vučić najavio otvaranje dve fabrike u Nišu

Jugmedia pre 4 minuta
VIDEO Šokantan snimak: Mercedes udario u kružni tok, pa preleteo preko automobila

VIDEO Šokantan snimak: Mercedes udario u kružni tok, pa preleteo preko automobila

Nova pre 9 minuta
Tramp objavio civilizacijski rat Evropi, neće biti lako, ali evo kako može da mu uzvrati

Tramp objavio civilizacijski rat Evropi, neće biti lako, ali evo kako može da mu uzvrati

Danas pre 14 minuta