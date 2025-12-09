Vremenska prognoza za Srbiju: najsunčaniji i najtopliji dan u sedmici uz hladna jutra i temperature do 16 stepeni

Naslovi.ai pre 24 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: najsunčaniji i najtopliji dan u sedmici uz hladna jutra i temperature do 16 stepeni

U Srbiji se očekuje najsunčaniji i najtopliji dan ove sedmice, uz hladna jutra i dnevne temperature znatno iznad proseka za decembar.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje maglu i nisku oblačnost ujutru u nižim predelima, kotlinama i rečnim dolinama, naročito u Vojvodini gde se magla može zadržati i tokom većeg dela dana. U ostalim krajevima Srbije biće pretežno sunčano tokom dana sa temperaturama od minus dva do 14 stepeni. RTS Mondo N1 Info

Zbog magle je na snazi žuti meteo-alarm sa preporukom za dodatni oprez u saobraćaju, posebno u nizijama, dolinama i kotlinama. Vetar će biti slab i promenljivog pravca. U Beogradu će magla trajati do pre podne, a dnevna temperatura biće oko 12 stepeni. Euronews Glas Zaječara Dnevnik

U planinskim predelima očekuje se hladnije vreme sa mogućnošću snega, dok će u nizijskim krajevima biti toplije i sunčano. Najniže temperature jutra biće oko minus dva stepena, a najviše dnevne do 14 stepeni. Mondo Telegraf Blic

U nastavku decembra u Srbiji će dominirati polje visokog vazdušnog pritiska, što će doneti stabilno vreme sa prohladnim i maglovitim jutrom, dok će dani biti sunčani i topli za ovo doba godine. U nizijskim predelima i Vojvodini magla i niska oblačnost mogu trajati tokom celog dana, a temperature će uglavnom biti iznad 10 stepeni, lokalno i do 15 stepeni. Telegraf

Sutra se u Srbiji očekuje oblačno jutro sa slabim mrazom i lokalnom pojavom magle, dok će tokom dana biti pretežno sunčano sa temperaturama od minus tri do 16 stepeni. U Beogradu će jutarnja magla i oblačnost postojati, a dnevna temperatura biće oko 14 stepeni. Vetar će biti slab i promenljiv. Novi magazin Serbian News Media

Pod uticajem snažnog anticiklona vreme je veoma stabilno sa sunčanim danima u većem delu Srbije, dok se magla zadržava u nizijama, dolinama i kotlinama. Temperature se kreću od 8 do 12 stepeni, a u predelima sa maglom je hladnije. Sreda će biti najtopliji dan u sedmici sa porastom temperature za 7-10 stepeni u odnosu na prosek. Telegraf

Danas je najsunčaniji i najtopliji dan u sedmici sa jutarnjim temperaturama od -3 do 4 stepena i dnevnim od 10 do 16 stepeni, dok će u Beogradu dan biti sunčan sa temperaturom oko 14 stepeni. RTS

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 10. decembar 2025.

Vremenska prognoza 10. decembar 2025.

RTS pre 34 minuta
April u decembru! Temperatura i do 18 stepeni, a onda stiže preokret: Otkrivamo o čemu je reč

April u decembru! Temperatura i do 18 stepeni, a onda stiže preokret: Otkrivamo o čemu je reč

Telegraf pre 4 sati
Prognoza: Jutarnja magla i mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperature do 16 stepeni

Prognoza: Jutarnja magla i mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperature do 16 stepeni

Serbian News Media pre 5 sati
Vremenska prognoza za za sredu, 10. decembar: Ujutru oblačno, mraz i magla, tokom dana sunčano

Vremenska prognoza za za sredu, 10. decembar: Ujutru oblačno, mraz i magla, tokom dana sunčano

Novi magazin pre 5 sati
Evo da li će biti snega za Novu godinu u Srbiji: Spremite se, iznenadiće vas prognoza do kraja decembra!

Evo da li će biti snega za Novu godinu u Srbiji: Spremite se, iznenadiće vas prognoza do kraja decembra!

Telegraf pre 6 sati
Sutra još toplije u Novom Sadu, a onda zahlađenje: Od četvrtka magla po ceo dan

Sutra još toplije u Novom Sadu, a onda zahlađenje: Od četvrtka magla po ceo dan

Radio 021 pre 7 sati
Stabilno vreme uz čestu maglu širom Srbije: detaljna prognoza za 9. decembar

Stabilno vreme uz čestu maglu širom Srbije: detaljna prognoza za 9. decembar

Glas juga pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaVremenska prognoza

Svet, najnovije vesti »

Portparolka Evropske komisije: Zadovoljni smo što imamo odlične lidere

Portparolka Evropske komisije: Zadovoljni smo što imamo odlične lidere

Danas pre 24 minuta
Više od 46.000 građana potpisalo peticiju za zabranu molitelja na trgovima u Hrvatskoj

Više od 46.000 građana potpisalo peticiju za zabranu molitelja na trgovima u Hrvatskoj

Danas pre 4 minuta
Zašto je Politiko izabrao Mete Frederiksen za drugu najmoćniju osobu u Evropi

Zašto je Politiko izabrao Mete Frederiksen za drugu najmoćniju osobu u Evropi

Danas pre 49 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: najsunčaniji i najtopliji dan u sedmici uz hladna jutra i temperature do 16 stepeni

Vremenska prognoza za Srbiju: najsunčaniji i najtopliji dan u sedmici uz hladna jutra i temperature do 16 stepeni

Naslovi.ai pre 24 minuta
Kako je Brižit Makron naljutila feministkinje u Francuskoj

Kako je Brižit Makron naljutila feministkinje u Francuskoj

BBC News pre 34 minuta