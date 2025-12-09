Dvostruko ubistvo u Nikšiću: Tela dve osobe pronađena u iznajmljenom stanu, uhapšen osumnjičeni

Tela muškarca i žene pronađena su u iznajmljenom stanu u Nikšiću nakon što se sedamdesetčetvorogodišnji M.P. dva dana nije javljao porodici, čime je otkriveno teško ubistvo.

Uprava policije Crne Gore potvrdila je da su tela dve osobe, muškarca i žene, pronađena u jednom iznajmljenom stanu u Nikšiću, da je reč o ubistvu. Osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Nikšiću je Lazar Vulević (50) uhapšen je u Baru. Ranije je policija izdala upozorenje građanima da ukoliko se nađu sa Vulevićem na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, "treba biti oprezan". Tela su pronađena sinoć nakon što je član porodice ubijenog muškarca M.P. (74) alarmirao