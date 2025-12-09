Studenti Poljoprivrednog šetnjom obeležavaju godinu dana od početka blokade

Novi magazin pre 1 sat  |  N1
Studenti Poljoprivrednog šetnjom obeležavaju godinu dana od početka blokade

Studenti Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu šetnjom obeležavaju godinu dana od početka blokade fakulteta. Okupljanje i u Novom Sadu ispred Fakulteta tehničkih nauka povodom godišnjice blokade. Nakon odavanja 16-ominutne pošte stradalima u padu nadstrešnice, na Avijatičarskom trgu u Zemunu, studenti i građani krenuli su u protestnu šetnju. Najpre su zastali kod kružnog toga Ušće, a potom krenuli ka Bloku 70 i Ulici Jurija Gagarina, na mesto gde je njihova kolegenica Kristina udarena vozilom tokom blokade

Studenti koji blokiraju Pravni fakultet u Novom Sadu objavili su danas da će se u subotu, 13. decembra održati protest uz poruku "Jer je odgovornost put po pravde", nakon kog će organizovanim prevozom ići u Bačku Palanku na protest. Kako je najavljeno, polazak je u 12:30 iz kampusa Univerziteta u Novom Sadu. Oni su naveli da tog dana prave protest jer su lokalne izbore u Sečnju, Negotinu i Mionici obeležile izborne nepravilnosti, napadi na posmatrače, novinare i
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

(BLOG) "Godinu dana stariji i mudriji": Studenti Poljoprivrednog obeležili godinu dana od početka blokade

(BLOG) "Godinu dana stariji i mudriji": Studenti Poljoprivrednog obeležili godinu dana od početka blokade

N1 Info pre 23 minuta
BLOG UŽIVO Studentkinja koja je pregažena na Novom Beogradu pročitala pismo: U subotu novi protest u Novom Sadu

BLOG UŽIVO Studentkinja koja je pregažena na Novom Beogradu pročitala pismo: U subotu novi protest u Novom Sadu

Nova pre 22 minuta
„To je bio pokušaj ubistva“: Obratila se studentkinja Kristina koju su 24. januara udarila kola

„To je bio pokušaj ubistva“: Obratila se studentkinja Kristina koju su 24. januara udarila kola

Danas pre 1 sat
Studenti obeležavaju godišnjicu blokada

Studenti obeležavaju godišnjicu blokada

NIN pre 1 sat
Protestna šetnja studenata u blokadi Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Protestna šetnja studenata u blokadi Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

RTS pre 1 sat
Protest studenata: „Oni koji su pokušali ubistvo danas šetaju slobodno“

Protest studenata: „Oni koji su pokušali ubistvo danas šetaju slobodno“

Vreme pre 2 sata
Studenti u blokadi Poljoprivrednog fakulteta obeležavaju godinu dana od početka blokade svog fakulteta

Studenti u blokadi Poljoprivrednog fakulteta obeležavaju godinu dana od početka blokade svog fakulteta

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadPredsednik SrbijeBačkaBačka PalankaIzboriZemunMionicastudentibeogradFtn

Društvo, najnovije vesti »

13.12. – Protest u kampusu u Novom Sadu zbog policijske brutalnosti

13.12. – Protest u kampusu u Novom Sadu zbog policijske brutalnosti

Mašina pre 12 minuta
(BLOG) "Godinu dana stariji i mudriji": Studenti Poljoprivrednog obeležili godinu dana od početka blokade

(BLOG) "Godinu dana stariji i mudriji": Studenti Poljoprivrednog obeležili godinu dana od početka blokade

N1 Info pre 23 minuta
Profesori Pete beogradske gimnazije uputili pismo ministru prosvete

Profesori Pete beogradske gimnazije uputili pismo ministru prosvete

Danas pre 22 minuta
U toku vežba 250. raketne brigade Srpski štit 2025

U toku vežba 250. raketne brigade Srpski štit 2025

RTV pre 22 minuta
BLOG UŽIVO Studentkinja koja je pregažena na Novom Beogradu pročitala pismo: U subotu novi protest u Novom Sadu

BLOG UŽIVO Studentkinja koja je pregažena na Novom Beogradu pročitala pismo: U subotu novi protest u Novom Sadu

Nova pre 22 minuta