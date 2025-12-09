Studenti Poljoprivrednog šetnjom obeležavaju godinu dana od početka blokade

Studenti Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu šetnjom obeležavaju godinu dana od početka blokade fakulteta. Okupljanje i u Novom Sadu ispred Fakulteta tehničkih nauka povodom godišnjice blokade. Nakon odavanja 16-ominutne pošte stradalima u padu nadstrešnice, na Avijatičarskom trgu u Zemunu, studenti i građani krenuli su u protestnu šetnju. Najpre su zastali kod kružnog toga Ušće, a potom krenuli ka Bloku 70 i Ulici Jurija Gagarina, na mesto gde je njihova kolegenica Kristina udarena vozilom tokom blokade

Studenti koji blokiraju Pravni fakultet u Novom Sadu objavili su danas da će se u subotu, 13. decembra održati protest uz poruku "Jer je odgovornost put po pravde", nakon kog će organizovanim prevozom ići u Bačku Palanku na protest. Kako je najavljeno, polazak je u 12:30 iz kampusa Univerziteta u Novom Sadu. Oni su naveli da tog dana prave protest jer su lokalne izbore u Sečnju, Negotinu i Mionici obeležile izborne nepravilnosti, napadi na posmatrače, novinare i