VIDEO Studenti Pravnog fakulteta u Beogradu šetnjom obeležavaju godinu dana blokade

Radio 021 pre 36 minuta  |  N1
Studenti Pravnog fakulteta protestom "365 dana traženja pravde" obeležavaju godišnjicu početka blokade na ovom fakultetu.

Šetnja je počela posle 19 časova, a prvo odredište je Vrhovno javno tužilaštvo, mesto gde su imali svoju prvu akciju – "1.000 pisma Zagorki Dolovac", javlja N1. Posle toga će se uputiti ka Vladi Srbije, sa porukama za bivšeg studenta tog fakulteta, a sada ministra kulture Nikolu Selakovića i premijera Srbije Đuru Macuta. Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Puls Generacije (@puls_generacije) Potom sledi šetnja do sedišta predsednika Srbije na
Okupljanje u Ćacilendu: Pristalice vlasti stižu pred šetnju studenata do Predsedništva

N1 Info pre 25 minuta
(BLOG) "Pokažite zube nepravdi": Poručili studenti ispred Vrhovnog tužilaštva - skup i u "Ćacilendu"

N1 Info pre 25 minuta
BLOG UŽIVO Studenti krenuli u šetnju prema Tužilaštvu: Spremno 1.000 pisama za Zagorku Dolovac

Nova pre 25 minuta
Protestne šetnje studenata u blokadi Poljoprivrednog i Pravnog fakulteta u Beogradu

RTS pre 25 minuta
N1 Direktno UŽIVO: 365 dana traženja pravde

N1 Info pre 1 sat
„Ćacilend“ se ubrzano puni pristalicama vlasti, uoči studentske šetnje do Predsedništva

Nova pre 1 sat
Okupljanje u Ćacilendu: Pristalice vlasti stižu pred šetnju studenata do Predsedništva

Novi magazin pre 30 minuta
