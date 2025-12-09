U Australiji od sutra mlađima od 16 godina zvanično zabranjem pristup društvenim mrežama

Deset najvećih platformi dobilo je zahteve da blokiraju decu od večeras u ponoć ili se suočavaju sa kaznama do 49,5 miliona australijskih dolara (33 miliona američkih dolara) prema novom zakonu, koji je izazvao kritike velikih tehnoloških kompanija i zagovornika slobode govora, ali su ga pozdravili roditelji i zagovornici dece.

Zabranu pažljivo prate i druge zemlje koje razmatraju slične mere zasnovane na uzrastu usred rastuće zabrinutosti zbog uticaja društvenih mreža na zdravlje i bezbednost dece. Australija je nedavno zatražila od platformi društvenih medija, uključujući Fejsbuk (Facebook), Instagram i TikTok, da uklone korisnike mlađe od 16 godina. Australija ima približno 350.000 korisnika Instagrama i 150.000 korisnika Fejsbuka starosti od 13 do 15 godina, prema vladinim podacima.