U Australiji od sutra mlađima od 16 godina zvanično zabranjem pristup društvenim mrežama

Radio sto plus pre 1 sat
U Australiji od sutra mlađima od 16 godina zvanično zabranjem pristup društvenim mrežama

Deset najvećih platformi dobilo je zahteve da blokiraju decu od večeras u ponoć ili se suočavaju sa kaznama do 49,5 miliona australijskih dolara (33 miliona američkih dolara) prema novom zakonu, koji je izazvao kritike velikih tehnoloških kompanija i zagovornika slobode govora, ali su ga pozdravili roditelji i zagovornici dece.

Zabranu pažljivo prate i druge zemlje koje razmatraju slične mere zasnovane na uzrastu usred rastuće zabrinutosti zbog uticaja društvenih mreža na zdravlje i bezbednost dece. Australija je nedavno zatražila od platformi društvenih medija, uključujući Fejsbuk (Facebook), Instagram i TikTok, da uklone korisnike mlađe od 16 godina. Australija ima približno 350.000 korisnika Instagrama i 150.000 korisnika Fejsbuka starosti od 13 do 15 godina, prema vladinim podacima.
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

U Australiji od sutra mlađima od 16 godina zvanično zabranjen pristup društvenim mrežama

U Australiji od sutra mlađima od 16 godina zvanično zabranjen pristup društvenim mrežama

Beta pre 3 minuta
U Australiji od sutra mlađima od 16 godina zvanično zabranjem pristup društvenim mrežama

U Australiji od sutra mlađima od 16 godina zvanično zabranjem pristup društvenim mrežama

Serbian News Media pre 22 minuta
U Australiji od sutra mlađima od 16 godina zvanično zabranjem pristup društvenim mrežama

U Australiji od sutra mlađima od 16 godina zvanično zabranjem pristup društvenim mrežama

Serbian News Media pre 1 sat
U Australiji od sutra mlađima od 16 godina zvanično zabranjem pristup društvenim mrežama

U Australiji od sutra mlađima od 16 godina zvanično zabranjem pristup društvenim mrežama

Novi magazin pre 1 sat
Ova zemlja zabranila je društvene mreže mlađima od 16 godina

Ova zemlja zabranila je društvene mreže mlađima od 16 godina

Luftika pre 2 sata
Zabrana društvenih mreža za decu mlađu od 16

Zabrana društvenih mreža za decu mlađu od 16

Nova pre 3 sata
Prvi put u svetu: Australija zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina

Prvi put u svetu: Australija zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina

BBC News pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FacebookFejsbukTikTokDolarAustralija

Svet, najnovije vesti »

Ovaj čovek će uskoro zameniti Zelenskog?! Predsedniku Ukrajine naglo pala popularnost: Rezultati istraživanja nikako ne idu na…

Ovaj čovek će uskoro zameniti Zelenskog?! Predsedniku Ukrajine naglo pala popularnost: Rezultati istraživanja nikako ne idu na dobro

Blic pre 58 minuta
Dobio bubreg od donora kog je ogrebao tvor, pa umro od besnila! Užasna sudbina muškarca iz Mičigena: Lekari otkrili šta se…

Dobio bubreg od donora kog je ogrebao tvor, pa umro od besnila! Užasna sudbina muškarca iz Mičigena: Lekari otkrili šta se desilo

Blic pre 53 minuta
Devojčica (6) poginula u zabavnom parku: Vozila karting, pa pala: "Srce nam je slomljeno"

Devojčica (6) poginula u zabavnom parku: Vozila karting, pa pala: "Srce nam je slomljeno"

Blic pre 33 minuta
(Video) Kijev ostao u mraku! Zbog ruskih napada uvedene restrikcije struje čitavim regionima, paralisan energetski sistem

(Video) Kijev ostao u mraku! Zbog ruskih napada uvedene restrikcije struje čitavim regionima, paralisan energetski sistem

Blic pre 43 minuta
Tramp navodno Zelenskom dao rok od nekoliko dana za odgovor na američki mirovni plan

Tramp navodno Zelenskom dao rok od nekoliko dana za odgovor na američki mirovni plan

Danas pre 53 minuta