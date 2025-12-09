Protestna šetnja studenata u blokadi Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

RTS pre 54 minuta
Protestna šetnja studenata u blokadi Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu

Povodom godinu dana od blokade Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, studenti u blokadi odali su počast žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu i krenuli u protestnu šetnju koja je završena na kružnom toku u blizini Opštine Novi Beograd, gde su poručili da je to "mesto susreta" mnogih protesta, policijske brutalnosti i represije.

Studenti Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu odali su u tišini počast žrtvama pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici u Novom Sadu, čime su počeli obeležavanje godinu dana od početka blokade svog fakulteta. Nakon odavanja pošte žrtvama novosadske tragedije ispred Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, studenti su posle obraćanja krenuli u protestnu šetnju. Na Ušću - prvoj tački šetnje, studentkinja Poljoprivrednog fakulteta poručila je da je "sa obe
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Retrospektiva u fotografijama - pogledajte izložbu studenata na Pravnom fakultetu (FOTO)

Retrospektiva u fotografijama - pogledajte izložbu studenata na Pravnom fakultetu (FOTO)

N1 Info pre 39 minuta
(BLOG) "365 dana traženja pravde": I studenti Pravnog obeležavaju godišnjicu početka blokade

(BLOG) "365 dana traženja pravde": I studenti Pravnog obeležavaju godišnjicu početka blokade

N1 Info pre 19 minuta
BLOG UŽIVO Studentkinja koja je pregažena na Novom Beogradu pročitala pismo: U subotu novi protest u Novom Sadu

BLOG UŽIVO Studentkinja koja je pregažena na Novom Beogradu pročitala pismo: U subotu novi protest u Novom Sadu

Nova pre 54 minuta
Protest studenata: „Naša borba neće stati, dokle god odgovorni ne budu iza rešetaka“

Protest studenata: „Naša borba neće stati, dokle god odgovorni ne budu iza rešetaka“

Vreme pre 1 sat
N1 Direktno: 365 dana traženja pravde

N1 Direktno: 365 dana traženja pravde

N1 Info pre 3 sata
„To je bio pokušaj ubistva“: Obratila se studentkinja Kristina koju su 24. januara udarila kola

„To je bio pokušaj ubistva“: Obratila se studentkinja Kristina koju su 24. januara udarila kola

Danas pre 3 sata
Studenti obeležavaju godišnjicu blokada

Studenti obeležavaju godišnjicu blokada

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadZemun

Društvo, najnovije vesti »

Sutra novi štrajk upozorenja zaposlenih u BioSensu

Sutra novi štrajk upozorenja zaposlenih u BioSensu

Danas pre 9 minuta
Nenadić (Transparentnost Srbije): Agencija za sprečavanje korupcije ne koristi mnoga ovlašćenja

Nenadić (Transparentnost Srbije): Agencija za sprečavanje korupcije ne koristi mnoga ovlašćenja

Danas pre 39 minuta
Bešić: Vlast želi da sanira mala ostrva institucionalnog otpora poput TOK

Bešić: Vlast želi da sanira mala ostrva institucionalnog otpora poput TOK

Danas pre 49 minuta
Srpska pravoslavna crkva otvorila Instagram nalog

Srpska pravoslavna crkva otvorila Instagram nalog

Danas pre 39 minuta
Početak primene Zakona "Svoj na svome" sa preko 45.000 prijava za upis prava svojine u Srbiji

Početak primene Zakona "Svoj na svome" sa preko 45.000 prijava za upis prava svojine u Srbiji

Naslovi.ai pre 54 minuta