Sijarto u Moskvi: Rusija i Mađarska treba da se suprotstave pritiscima spolja; Zelenski: Mali napredak ka miru

RTS pre 16 minuta
Sijarto u Moskvi: Rusija i Mađarska treba da se suprotstave pritiscima spolja; Zelenski: Mali napredak ka miru

Rat u Ukrajini – 1.385. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je da je sastanak u Londonu s evropskom trojkom – liderima Velike Britanije, Francuske i Nemačke, bio "mali napredak ka miru". Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je na sednici međuvladine komisije za ekonomsku saradnju, koja se održava u Moskvi, da Rusija i Mađarska treba zajedno rade i da se suprotstave spoljnom pritisku.

Zelenski se sastao sa Meloni i papom Lavom XIV Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastao se sa papom Lavom u papskoj rezidenciji u Kastelu Gandolfu, nedaleko od Rima, prenela je Ansa. Nakon susreta sa papom, Zelenski je posetio kabinet italijanske premijerke Đorđe Meloni radi razgovora o daljoj podršci Ukrajini. (Tanjug, Ansa) EPA/ALEXEI DRUZHININ Sijarto: Rusija i Mađarska da rade zajedno i da se suprotstave pritiscima spolja Rusija i Mađarska treba da
