Treći mesec sankcija NIS-u – Vučić: Razrađujemo više scenarija; Đedović Handanović: Situacija sve složenija

Srbija se više od dva meseca suočava sa posledicama američkih sankcija NIS-u. Država uverava da se preduzimaju sve mere za očuvanje energetske stabilnosti. Situacija je, ističu nadležni, sve složenija, ali "snabdevanje ostaje pod kontrolom". Stručnjaci upozoravaju da bi sekundarne sankcije NBS-u izazvale ozbiljne finansijske poremećaje. Vlada, međutim, poručuje da ima mehanizme da spreči najteže scenarije.

Atanacković: Ne mora da znači da će gorivo kupljeno u drugoj rafineriji na startu biti skuplje Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za RTS da će deo goriva dolaziti sa juga, iz Severne Makedonije, a drugi, najverovatnije, veći deo će dolaziti sa severa, pre svega iz Mađarske koja ima veliku rafineriju. Ne treba računati da će benzin ili dizel koji će se kupiti u nekoj drugoj rafineriji biti odmah skuplji nego što je to bilo gorivo iz