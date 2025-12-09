Treći mesec sankcija NIS-u – Vučić: Razrađujemo više scenarija; Đedović Handanović: Situacija sve složenija

RTS pre 9 minuta
Treći mesec sankcija NIS-u – Vučić: Razrađujemo više scenarija; Đedović Handanović: Situacija sve složenija

Srbija se više od dva meseca suočava sa posledicama američkih sankcija NIS-u. Država uverava da se preduzimaju sve mere za očuvanje energetske stabilnosti. Situacija je, ističu nadležni, sve složenija, ali "snabdevanje ostaje pod kontrolom". Stručnjaci upozoravaju da bi sekundarne sankcije NBS-u izazvale ozbiljne finansijske poremećaje. Vlada, međutim, poručuje da ima mehanizme da spreči najteže scenarije.

Atanacković: Ne mora da znači da će gorivo kupljeno u drugoj rafineriji na startu biti skuplje Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za RTS da će deo goriva dolaziti sa juga, iz Severne Makedonije, a drugi, najverovatnije, veći deo će dolaziti sa severa, pre svega iz Mađarske koja ima veliku rafineriju. Ne treba računati da će benzin ili dizel koji će se kupiti u nekoj drugoj rafineriji biti odmah skuplji nego što je to bilo gorivo iz
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Srbija na ivici nestašice goriva? Prelomni trenutak se bliži, stručnjak otkriva šta čeka građane kad NIS stane

Srbija na ivici nestašice goriva? Prelomni trenutak se bliži, stručnjak otkriva šta čeka građane kad NIS stane

Mondo pre 44 minuta
Srbija na ivici nestašice goriva? Prelomni trenutak se bliži

Srbija na ivici nestašice goriva? Prelomni trenutak se bliži

Pravda pre 48 minuta
Šta ako se zatvore NIS-ove pumpe širom Srbije?

Šta ako se zatvore NIS-ove pumpe širom Srbije?

Danas pre 1 sat
Snabdevanje gorivom u Srbiji: Preko pedeset mesta u problemu

Snabdevanje gorivom u Srbiji: Preko pedeset mesta u problemu

Vesti online pre 1 sat
Predejane, Vučje, Medveđa i Žitorađa nemaju alternativu NIS-ovim pumpama

Predejane, Vučje, Medveđa i Žitorađa nemaju alternativu NIS-ovim pumpama

Rešetka pre 2 sata
Ulazak u 2026. bez rešenja za NIS! Koliko dugo Srbija može na rezervama? (video)

Ulazak u 2026. bez rešenja za NIS! Koliko dugo Srbija može na rezervama? (video)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSNBSMakedonijaPredsednik SrbijeSeverna MakedonijaMađarska

Ekonomija, najnovije vesti »

Star Alliance proglašena najboljom svetskom avio-alijansom šestu godinu zaredom

Star Alliance proglašena najboljom svetskom avio-alijansom šestu godinu zaredom

Aero.rs pre 4 minuta
Crna Gora: Od oko 62.500 zahteva za legalizaciju objekata rešeno svega šest odsto

Crna Gora: Od oko 62.500 zahteva za legalizaciju objekata rešeno svega šest odsto

RTV pre 19 minuta
CLS: „Beogradske elektrane“ prve na listi javnih komunalnih preduzeća sa najvećim dugovima

CLS: „Beogradske elektrane“ prve na listi javnih komunalnih preduzeća sa najvećim dugovima

Danas pre 29 minuta
Kafa nove generacije: šta potrošači zaista traže

Kafa nove generacije: šta potrošači zaista traže

Nedeljnik pre 4 minuta
U centru Vrnjačke Banje gradiće se apart hotel sa 22 apartmana (FOTO)

U centru Vrnjačke Banje gradiće se apart hotel sa 22 apartmana (FOTO)

Ekapija pre 4 minuta