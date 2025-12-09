Legalizacija u Sremskoj Mitrovici - dostupna i mobilna kancelarija

Legalizacija u Sremskoj Mitrovici - dostupna i mobilna kancelarija

SREMSKA MITROVICA - Grad Sremska Mitrovica spremno je dočekao početak legalizacije. U lokalu je pripremljena kompletna infrastruktura, koja između ostalog podrazumeva i otvaranje posebnih info-punktova u svim mesnim zajednicama za pružanje stručne i besplatne pomoći građanima. U Gradskoj kući radi i centralna info-kancelarija "Svoj na svome", a od vikenda biće dostupna i mobilna kancelarija, najavio je gradonačelnik Branislav Nedimović.

"Mobilna kancelarija je zapravo vozilo koje je opremljeno za tu svrhu i koje će obilaziti naša najudaljenija sela, kako bi se građanima maksimalno izašlo u susret. Ako treba, ići ćemo i na kućne adrese" rekao je Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice. Već prvog dana prijave nelegalnih objekata zabeležene su gužve. Mi smo tu da im pružimo besplatnu stručnu, ali i pravnu pomoć, kažu u resornoj Gradskoj upravi. Visina naknada zavisi od lokacije objekta,
Ključne reči

Sremska MitrovicalegalizacijaBranislav Nedimović

