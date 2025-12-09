U bazi "Jug" kod Bujanovca realizovan međunarodni kurs za štabne oficire UN

Ministarstvo odbrane saopštilo je da je u bazi "Jug" kod Bujanovca realizovan međunarodni kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija, koji su pohađali pripadnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i oružanih snaga iz 10 stranih zemalja.

Kako se navodi u saopštenju, tokom tronedeljne obuke polaznici su prošli teorijske i praktične sadržaje koji se odnose na najvažnije aspekte funkcionisanja integrisanih misija UN, odnosno proces planiranja u vojnoj komponenti i štabne funkcije i procedure. Iz ministarstva navode da je značajan deo kursa bio posvećen razmatranju iskustava štabnih oficira iz aktuelnih mirovnih operacija. Kurs je organizovao Centar za mirovne operacije Vojske Srbije, uz angažovanje