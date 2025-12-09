Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Prepodobnog Alimpija Stolpnika: Podvig koji je nadilazio granice ljudskog Prepodobni Alimpije Stolpnik

Prepodobni Alimpije rođen je u Paflagoniji u 7. veku, a već u ranoj mladosti pokazivao je duboku posvećenost veri i duhovnom životu.

Nakon što je postao monah, povukao se u pustinju gde je, sledeći primer velikih podvižnika, podigao stub na kojem je proveo više decenija, izložen vetru, hladnoći i suncu. Ovaj radikalan vid asketskog života bio je simbol potpunog predanja Bogu i neprekidne borbe protiv strasti i iskušenja. Uprkos teškom podvigu, poznat je kao blag, mudar i milostiv čovek koji je pomagao siromašnima i savetovao sve koji su mu prilazili. Prepodobni Alimpije upokojio se mirno, a