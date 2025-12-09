Srbija, Rusija i Belorusija najrepresivnije države u Evropi

Vranje - Srbija je na listi Međunarodne istraživačke platforme Civicus Monitor pala iz kategorije "opstruirana" u zemlju "pod represijom", i time se približila dvema najzatvorenijim državama Evrope – Rusiji i Belorusiji.

Kako prenosi N1, države „pod represijom“ spadaju u drugu najnižu kategoriju ove organizacije, koju opisuje „države u kojima su slobode izražavanja, okupljanja i udruživanja ozbiljno ograničene, a protivljenje vlastima može dovesti do ozbiljnih posledica, kao što su nasilje, sudski progon ili zatvorske kazne“. Srbija, od 2018. godine, kada je bila delimično zatvorena, beleži stabilan pad u oceni građanskih sloboda, a ove godine nalazi se pod posebnom pažnjom Civicus