Vučić: Sve nam je ugroženo zbog situacije sa NIS-om

Vranje news pre 22 minuta  |  Vranjenews
Vranje/Beograd - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u utorak da su moguće tri opcije za rešenje situcije u kojoj se našla Naftna industrija Srbije (NIS) koja je pod američkim sankcijama, javlja Beta. "Mogućnost pod brojem jedan je da Amerikanci daju licencu NIS-u ili povuku sankcije protiv ruskih firmi, što nije verovatno.

Verovatnije je da će Rusi prodati svoje deonice nekoj drugoj kompaniji. Ja se nadam da će oni to uraditi. I pod tri, a ja se nadam da se to neće desiti, da ćemo morati da delujemo kao država, i to ako se desi desiće se za 37 dana, odnosno 15. januar je rok", rekao je Vučić u Beogradu, na panel diskusiji "Konkurentnost Evrope u podeljenom geopolitičkom pejzažu" u okviru Foruma Globsec Beltalks. Istakao je da svi moraju da shvate da je 15. januar krajnji rok, i da
Aleksandar VučićVranjePredsednik Srbije

