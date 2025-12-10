Kraj za Rajakovićev Toronto - Niksi i Orlando u polufinalu NBA Kupa VIDEO

Košarkaši Njujork Niksa su savladali Toronto Reptorse sa 117:101, u okviru četvrtfinala NBA Kupa.

Niksi su pitanje pobednika gotovo rešili na poluvremenu, pošto su drugu četvrtinu dobili sa 34:13 i sa velikih +17 ušli u drugo poluvreme (69:52). U drugom poluvremenu su Niksi održavali prednost i rutinski priveli meč kraju. Nikse je do pobede predvodio Džejlen Branson sa 35 poena, tri skoka i četiri asistencije, pratio ga je Džoš Hart sa 21 poenom, šest skokova i četiri asistencije. Dvocifreni su bili Mikal Bridžis sa 15 poena, pet skokova i četiri asistencije,