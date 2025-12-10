Baku (79) pokosio kamion u Nišu! Umrla u bolnici, vozač pobegao sa lica mesta

Preminula žena stara 79 godina koju je danas udario kamion na Matejevačkom putu.

Kamion koji je izazvao nesreću pobegao je sa mesta događaja, ali je policija pronašla osumnjičenog vozača. Žena stara 79 godina iz Niša koja je teško je povređena danas oko 12.30 časova na Matejevačkom kada ju je udario kamion koji je pobegao sa mesta saobraćajne nesreće, preminula je usled zadobijenih povreda, saznaje "Blic". Prema našim saznanjima, policija je uspela da pronađe vozača za kojeg se sumnja da je kamionom naleteo na staricu i u toku je rad na