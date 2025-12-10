Pucnjava na državnom univerzitetu, ima mrtvih. Haos u Kentakiju: jake policijske snage na licu mesta

Na Kampusu Državnog univerziteta Kentaki došlo je do pucnjave Najmanje dve osobe su upucane Državni univerzitet Kentaki u Luivilu je zatvoren nakon pucnjave, u kojoj su najmanje dve osobe upucane, a najmanje jedna osoba je preminula.

Na lice mesta su poslate brojne policijske patrole. Policijska uprava Frankforta saopštila je da su njeni policajci stigli na kampus posle prijave neposredno posle 15.30 časova. Ubrzo nakon toga, obezbedili su kampus i uhapsili osumnjičenog, saopštila je policija na društvenim mrežama nekoliko minuta kasnije. Pomoćnik načelnika Skot Trejsi rekao je da su dve osobe povređene u pucnjavi, koja se dogodila u Jang Holu na kampusu. - Trenutno smo svesni da ima