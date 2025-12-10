Voditeljka RTS-a pokazala kako se presvlači u svom domu Istakla dekolte, pa stegla struk: "Hladan vazduh, jasne misli" (foto)
Blic pre 42 minuta
Objavila je da je njen brak sa suprugom Draganom zasnovan na ljubavi, bez koristi.
Navela je da je podrška supruga značajna za njeno prevazilaženje izazova. Voditeljka RTS-a Jelena Simić podelila je na Instagramu svoje novo izdanje, te proces sređivanja. Ona je zablistala u crnoj odevnoj kombinaciji, sa sve naočarama za sunce, te dobila niz komplimenata od pratilaca. - Hladan vazduh. Jasne misli. - napisala je Jelena u opisu jedne od objava. Ona se snimala u svom porodičnom domu, pa se presvlačila pred kamerama. Istakla je dekolte, te stegla