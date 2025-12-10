Voditeljka RTS-a pokazala kako se presvlači u svom domu Istakla dekolte, pa stegla struk: "Hladan vazduh, jasne misli" (foto)

Blic pre 42 minuta
Voditeljka RTS-a pokazala kako se presvlači u svom domu Istakla dekolte, pa stegla struk: "Hladan vazduh, jasne misli" (foto)

Objavila je da je njen brak sa suprugom Draganom zasnovan na ljubavi, bez koristi.

Navela je da je podrška supruga značajna za njeno prevazilaženje izazova. Voditeljka RTS-a Jelena Simić podelila je na Instagramu svoje novo izdanje, te proces sređivanja. Ona je zablistala u crnoj odevnoj kombinaciji, sa sve naočarama za sunce, te dobila niz komplimenata od pratilaca. - Hladan vazduh. Jasne misli. - napisala je Jelena u opisu jedne od objava. Ona se snimala u svom porodičnom domu, pa se presvlačila pred kamerama. Istakla je dekolte, te stegla
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Pokazala go stomak, pa skinula pantalone. Jovana Jeremić ne mari za komentare: "Svlačionica me zove", voditeljka istakla…

Pokazala go stomak, pa skinula pantalone. Jovana Jeremić ne mari za komentare: "Svlačionica me zove", voditeljka istakla atribute (foto)

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Zabava, najnovije vesti »

Lista najplaćenijih vozača Formule 1 u 2025. godini

Lista najplaćenijih vozača Formule 1 u 2025. godini

Forbes pre 7 minuta
Ovo je svekrva Jovane Jeremić: Tigar sa majkom obilazi svetinje i poručuje: "Najbolja mama" (foto)

Ovo je svekrva Jovane Jeremić: Tigar sa majkom obilazi svetinje i poručuje: "Najbolja mama" (foto)

Blic pre 2 minuta
"Sujetna i ljubomorna rasturačica brakova" Vesna komentarisala Slađu i Anabelu pa naišla na osude: Mreže gore: Bila je…

"Sujetna i ljubomorna rasturačica brakova" Vesna komentarisala Slađu i Anabelu pa naišla na osude: Mreže gore: Bila je ljubavnica, svedočili smo tome

Kurir pre 2 minuta
Slavna pevačica bila zlostavljana u detinjstvu, a kad je postala zvezda, doživela je još goru traumu

Slavna pevačica bila zlostavljana u detinjstvu, a kad je postala zvezda, doživela je još goru traumu

Nova pre 2 minuta
Biljana Jevtić progovorila o nepoznatim detaljima iz Popovićevog života, dok svi ćute Suzana nije znala za to

Biljana Jevtić progovorila o nepoznatim detaljima iz Popovićevog života, dok svi ćute Suzana nije znala za to

Alo pre 7 minuta