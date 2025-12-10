Ne smiruje se sukob Tajlanda i Kambodže, Tramp najavljuje da će zaustaviti rat

Obnovljene borbe na granici između Tajlanda i Kambodže danas ne pokazuju znake smirivanja, a zbog njih je raseljeno stotine hiljada ljudi u obe zemlje, i sve više ih odlaze u privremena skloništa.

Oko 400.000 ljudi evakuisano je iz pogođenih oblasti u Tajlandu i oko 700 škola je zatvoreno a borbe se vode u četiri pogranične provincije, rekao je danas portparol tajlandske vojske kontraadmiral Surasant Kongsiri. U Kambodži je evakuisano više od 127.000 ljudi iz sela i zatvorene su stotine škola, saopštilo je ministarstvo odbrane te zemlje. Tajlandska vojska saopštila je da je u borbama ove nedelje ubijeno pet vojnika i da su desetine ranjene. Kambodža je