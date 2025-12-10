Studenti Pravnog fakulteta obeležavaju godinu dana od početka blokade ovog fakulteta

Studenti Pravnog fakulteta protestom „365 dana traženja pravde“ obeležavaju godišnjicu početka blokade na ovom fakultetu.

Ovu godišnjicu su obeležili i studenti Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Šetnja počinje u 19 sati, a prvo odredište je Vrhovno javno tužilaštvo, mesto gde su imali svoju prvu akciju – „1.000 pisma Zagorki Dolovac“, prenosi N1. Posle toga će se uputiti ka Vladi Srbije, sa porukama za bivšeg studenta tog fakulteta, a sada ministra kulture Nikolu Selakovića i premijera Srbije Đuru Macuta, a potom sledi šetnja do sedišta