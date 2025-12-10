Studenti Pravnog fakulteta obeležavaju godinu dana od početka blokade ovog fakulteta

Danas pre 4 sati  |  N1
Studenti Pravnog fakulteta obeležavaju godinu dana od početka blokade ovog fakulteta

Studenti Pravnog fakulteta protestom „365 dana traženja pravde“ obeležavaju godišnjicu početka blokade na ovom fakultetu.

Ovu godišnjicu su obeležili i studenti Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Šetnja počinje u 19 sati, a prvo odredište je Vrhovno javno tužilaštvo, mesto gde su imali svoju prvu akciju – „1.000 pisma Zagorki Dolovac“, prenosi N1. Posle toga će se uputiti ka Vladi Srbije, sa porukama za bivšeg studenta tog fakulteta, a sada ministra kulture Nikolu Selakovića i premijera Srbije Đuru Macuta, a potom sledi šetnja do sedišta
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pristalice vlasti okupljaju se u Ćacilendu pred šetnju studenata do Predsedništva

Pristalice vlasti okupljaju se u Ćacilendu pred šetnju studenata do Predsedništva

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijePremijer SrbijeNovi SadMinistar kultureTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Cene nafte pale zbog rizika od sve veće ponude

Cene nafte pale zbog rizika od sve veće ponude

Blic pre 30 minuta
MVP Mozzart Sport – Novak i Angelina najbolji u 2025. godini

MVP Mozzart Sport – Novak i Angelina najbolji u 2025. godini

Blic pre 55 minuta
Agencija za zaštitu životne sredine: U Užicu, Novom Pazaru, Lazarevcu i delu Niša vazduh bio izuzetno zagađen

Agencija za zaštitu životne sredine: U Užicu, Novom Pazaru, Lazarevcu i delu Niša vazduh bio izuzetno zagađen

Danas pre 1 sat
Tabloidi upozoravaju na „pakleni plan blokadera“, Kesić najavljuje još „pakleniji“

Tabloidi upozoravaju na „pakleni plan blokadera“, Kesić najavljuje još „pakleniji“

Danas pre 2 sata
Građanskim inicijativama uručena nagrada holandske amabasade „Lala za ljudska prava“

Građanskim inicijativama uručena nagrada holandske amabasade „Lala za ljudska prava“

Danas pre 1 sat