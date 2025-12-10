Poznato stanje Arnautovića: Trener otkrio da li će zaigrati u četvrtak!

Hot sport pre 16 minuta
Poznato stanje Arnautovića: Trener otkrio da li će zaigrati u četvrtak!

Poznato stanje austrijskog reprezentativca Crvena zvezda će u četvrtak od 18.45 časova odmeriti snage sa Šturmom iz Graca u okviru Lige Evrope.

Na konferenciji za medije, javnosti se obratio Vladan Milojević, trener crveno-belih. Ono što je javnost najviše zanimalo, jeste informacija da li će Marko Arnautović sutra zaigrati protiv austrijskog tima. Milojević je samo kratko prokomentarisao stanje austrijskog reprezentativca: – Videćemo, sutra ćemo doneti konačnu olduku. Odradio je neke treninge, ali sutra ćemo imatis sastanak sa medicinskim timom, istako je trener crveno-belih. Arnautovićevo pismo je dugo
