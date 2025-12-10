Atmosfera kao poklopac, evo o čemu je reč: Neverovatno vreme Srbiju očekuje do kraja decembra

Nastavlja se uticaj snažnog ciklona, a polje visokog vazdušnog pritiska uslovljavaće stabilno i suvo vreme.

Ovakva sinoptička situacaija jednom delu zemlje doneće vedro i toplo, a drugom maglovito i hladno vreme. Od četvrtka do kraja sedmice u nižim predelima Srbije, naročito na severu i zapadu Srbije, u Beogradu, u dolinama i kotlinama, kao i duž reka tokom većeg dela dana biće maglovito ili uz nisku oblačnost. Na jugu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima biće sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni, u