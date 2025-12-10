Atmosfera kao poklopac, evo o čemu je reč: Neverovatno vreme Srbiju očekuje do kraja decembra

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Atmosfera kao poklopac, evo o čemu je reč: Neverovatno vreme Srbiju očekuje do kraja decembra

Nastavlja se uticaj snažnog ciklona, a polje visokog vazdušnog pritiska uslovljavaće stabilno i suvo vreme.

Ovakva sinoptička situacaija jednom delu zemlje doneće vedro i toplo, a drugom maglovito i hladno vreme. Od četvrtka do kraja sedmice u nižim predelima Srbije, naročito na severu i zapadu Srbije, u Beogradu, u dolinama i kotlinama, kao i duž reka tokom većeg dela dana biće maglovito ili uz nisku oblačnost. Na jugu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima biće sunčano i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni, u
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Pred nama je temperaturna inverzija: Toplije na planinama, maglovito i oblačno u nižim predelima. U većim gradovima će se…

Pred nama je temperaturna inverzija: Toplije na planinama, maglovito i oblačno u nižim predelima. U većim gradovima će se „zakucati“ smog, vazduh će biti veoma zagađen.

Dnevnik pre 53 minuta
Hladan i maglovit dan pred nama: Novosađani, evo šta vas očekuje u četvrtak

Hladan i maglovit dan pred nama: Novosađani, evo šta vas očekuje u četvrtak

Radio 021 pre 18 minuta
Vremenska prognoza 11. decembar 2025.

Vremenska prognoza 11. decembar 2025.

RTS pre 1 sat
Spustila se magla, evo na kojim putnim pravcima je sve ima

Spustila se magla, evo na kojim putnim pravcima je sve ima

Telegraf pre 3 sata
Srbija će biti okovana ledom nakon prolećnih +16 °C, polarni vrtlog donosi naglo zahlađenje!

Srbija će biti okovana ledom nakon prolećnih +16 °C, polarni vrtlog donosi naglo zahlađenje!

Alo pre 5 sati
Zima otkazana! Meteorolog izneo nove prognoze: Evo šta nam stiže uskoro, temperature luduju!

Zima otkazana! Meteorolog izneo nove prognoze: Evo šta nam stiže uskoro, temperature luduju!

Alo pre 6 sati
Naredna tri dana u Novom Sadu maglovita

Naredna tri dana u Novom Sadu maglovita

Radio 021 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVremenska prognozasrbijavremeweather

Društvo, najnovije vesti »

Božo Prelević za Danas: „Nismo ni očekivali da Uprava NP, koja posećuje „ćacilend“, dozvoli uručenje Nagrade „Vitez poziva“ na…

Božo Prelević za Danas: „Nismo ni očekivali da Uprava NP, koja posećuje „ćacilend“, dozvoli uručenje Nagrade „Vitez poziva“ na sceni, iako je uz LEX dodeljuje i NP“

Danas pre 48 minuta
(Video) "Kako je moguće da đak nižeg razreda izađe iz škole sav krvav, da mu tek prolaznici pomognu?! Potresna ispovest majke…

(Video) "Kako je moguće da đak nižeg razreda izađe iz škole sav krvav, da mu tek prolaznici pomognu?! Potresna ispovest majke dečaka iz Vlasotinca, žrtve zlostavljanja drugova iz škole"

Blic pre 18 minuta
Danas saznaje: Joca Amsterdam pušten na uslovnu slobodu

Danas saznaje: Joca Amsterdam pušten na uslovnu slobodu

Danas pre 43 minuta
Roditelji učenika Pete gimnazije: Deca prebačena u neuslovne škole pate dok ministar „osvete“ komunicira preko medija

Roditelji učenika Pete gimnazije: Deca prebačena u neuslovne škole pate dok ministar „osvete“ komunicira preko medija

Danas pre 1 sat
Napadač na ekipu N1 još nije priveden, Tužilaštvo kaže da ga i dalje traže

Napadač na ekipu N1 još nije priveden, Tužilaštvo kaže da ga i dalje traže

Danas pre 1 sat