Rusi tvrde: Kijev pretvoren u kriminalni klan, pregovori sa Trampom zapeli

Prema njegovim rečima, trenutno postoji mnogo spekulacija, izmišljotina i laži oko rešavanja ukrjainskog sukoba

Rusija insistira na paketu sporazuma za trajni i održivi mir u Ukrajini sa bezbednosnim garancijama za sve strane, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. "Insistiramo da se postigne paket sporazuma za snažan, održiv, dugoročan mir sa bezbednosnim garancijama za sve uključene zemlje. I naši pregovori sa predsednikom SAD (Donaldom Trampom) i njegovim timom posvećeni su upravo tome, pronalaženju dugoročnog rešenja za rešavanje osnovnih uzroka