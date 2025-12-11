BBC vesti na srpskom

Nesreća u Hrvatskoj: Troje migranata nastradalo u Savi, više od deset spašeno

Svi spašeni su promrzli i prebačeni su u bolnicu u Slavonskom Brodu, mestu udaljenom 190 kilometara istočno od Zagreba, glavnog grada Hrvatske.

BBC News pre 1 sat
Policajci uz obalu reke
Željka Gavranović / PlusPortal

Troje migranata je nastradalo, a više od deset je spašeno dok su pokušavali da pređu reku Savu, na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, javili su lokalni mediji.

„U čamcu je bilo ukupno 14 ljudi. Od toga je sedam muškaraca i šest žena, nezakonito prešlo državnu granicu.

„Muškarac je odmah pronađen mrtav, dok su kasnije, uprkos reanimaciji i ukazanoj pomoći preminule još dve žene", rekao je novinarima Ivica Ostrun, šef lokalne policije.

Identitet ljudi u čamcu se utvrđuje, rekao je, i dodao da se „verovatno radi o državljanima Kine i jednom državljaninu Turske".

Među preživelima je i državljanin Bosne i Hercegovine, osumnjičen za trgovinu ljudima, objavili su hrvatski mediji.

Osumnjičeni je hospitalizovan i pod policijskim je nadzorom.

Svi spašeni imali su promrzline i prebačeni su u bolnicu u Slavonskom Brodu, mestu udaljenom 190 kilometara istočno od Zagreba, glavnog grada Hrvatske.

Hrvatska je glavna tranzitna zemlja za migrante i izbeglice koji pokušavaju da stignu do Evrope na ruti preko Balkana.

Pogledajte raniji video: 'Pretučeni i opljačkani - kako Hrvatska čuva granice

Nije prvi put

Nesreće preko reka Drine i Save su učestale poslednjih godina, otkad se ruta kojom prolaze izbeglice i migranti ka Evropskoj uniji pomerila sa Mađarske ka Hrvatskoj i BiH.

U avgustu 2024, najmanje 10 ljudi se udavilo u Drini, reci koja razdvaja Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

Među stradalima su bile majka i njena devetomesečna beba, rekao je tada Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije.

Vlasti su saopštile da je najmanje još 18 migranata i izbeglica, među kojima troje dece, bezbedno stiglo na bosansku stranu granice.

Čamac sa migrantima se te 2024. godine prevrnuo u reci Drini kod Bratunca, opštine u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta Bosne i Hercegovine.

Srbija i Bosna i Hercegovina su među glavnim tranzitnim zemljama na ruti kroz Zapadni Balkan u Evropsku uniju.

Pogledajte video: Od Sirije, preko Srbije do Evrope - Halilovo desetogodišnje putovanje

Vlada Srbije saopštila je prošle godine da je više od milion ljudi iz Azije i Afrike ušlo u zemlju od 2015. godine.

Najveći pad broja ilegalnih migracija u EU zabeležen je na zapadnobalkanskoj ruti, objavila je u julu ove godine Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Fronteks).

Na ruti koja vodi preko Zapadnog Balkana Fronteks je u prvih šest meseci 2025. registrovao 4.930 pokušaja ilegalnih prelaska.

(BBC News, 12.11.2025)

