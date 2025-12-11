MUP i TOK učestvovali u međunarodnoj akciji protiv Balkanskog narko kartela

Danas pre 2 sata  |  Beta
MUP i TOK učestvovali u međunarodnoj akciji protiv Balkanskog narko kartela

Troje ljudi je uhapšeno, pretres je obavljen na 45 lokacija, a imovina ukupne vrednosti pet miliona evra je zapljenjena u međunarodnoj akciji u kojoj su srpska policija i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal učestvovali sa Evropolom i policijskim službama Nemačke, Austrije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Akcija je za cilj imala hapšenje nekoliko osoba, koje borave u Nemačkoj, a koje se smatraju ključnim figurama u takozvanom Balkanskom kartelu U okviru akcije u Srbiji je izvršen pretres na više lokacija, oduzet je jedan „mercedes“ i 16.000 evra, a u Nemačkoj su uhapšena tri osobe, od kojih je jedna državljanin Srbije. U akciji je učestvovalo oko 500 policijskih službenika navedenih zemalja, a ona predstavlja kulminaciju složene istrage trgovine narkoticima u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Državljanin Srbije među troje uhapšenih iz balkanskog kartela Pretresi izvedeni i na više lokacija u Srbiji: Oduzet mercedes i…

Državljanin Srbije među troje uhapšenih iz balkanskog kartela Pretresi izvedeni i na više lokacija u Srbiji: Oduzet mercedes i 16 hiljada evra

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaHrvatskaBosna i HercegovinaMercedesOrganizovani kriminalTužilaštvoMUPAustrijaNemačka

Hronika, najnovije vesti »

Pucnjava u Nikšiću: Ima ranjenih, sumnja se na nastavak rata kriminalnih klanova

Pucnjava u Nikšiću: Ima ranjenih, sumnja se na nastavak rata kriminalnih klanova

Blic pre 27 minuta
MUP i TOK učestvovali u međunarodnoj akciji protiv Balkanskog narko kartela

MUP i TOK učestvovali u međunarodnoj akciji protiv Balkanskog narko kartela

Danas pre 2 sata
(Foto) Ovo je brutalno ubijena žrtva Lazara Vulevića? Sin i braća se oglasili potresnom porukom: Policija pronašla dva tela u…

(Foto) Ovo je brutalno ubijena žrtva Lazara Vulevića? Sin i braća se oglasili potresnom porukom: Policija pronašla dva tela u stanu u Nikšiću

Blic pre 2 sata
Državljanin Srbije među troje uhapšenih iz balkanskog kartela Pretresi izvedeni i na više lokacija u Srbiji: Oduzet mercedes i…

Državljanin Srbije među troje uhapšenih iz balkanskog kartela Pretresi izvedeni i na više lokacija u Srbiji: Oduzet mercedes i 16 hiljada evra

Blic pre 3 sata
Slučajna prolaznica snimila napadača na Vuka Bajruševića?! Novi detalji pucnjave na Vračaru: "Zabeležila je kako beži, jedna…

Slučajna prolaznica snimila napadača na Vuka Bajruševića?! Novi detalji pucnjave na Vračaru: "Zabeležila je kako beži, jedna stvar će pomoći da ga nađu" (foto)

Blic pre 3 sata