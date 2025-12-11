MUP i TOK učestvovali u međunarodnoj akciji protiv Balkanskog narko kartela

Troje ljudi je uhapšeno, pretres je obavljen na 45 lokacija, a imovina ukupne vrednosti pet miliona evra je zapljenjena u međunarodnoj akciji u kojoj su srpska policija i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal učestvovali sa Evropolom i policijskim službama Nemačke, Austrije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Akcija je za cilj imala hapšenje nekoliko osoba, koje borave u Nemačkoj, a koje se smatraju ključnim figurama u takozvanom Balkanskom kartelu U okviru akcije u Srbiji je izvršen pretres na više lokacija, oduzet je jedan „mercedes“ i 16.000 evra, a u Nemačkoj su uhapšena tri osobe, od kojih je jedna državljanin Srbije. U akciji je učestvovalo oko 500 policijskih službenika navedenih zemalja, a ona predstavlja kulminaciju složene istrage trgovine narkoticima u