Šturm - Crvena zvezda: Sve pršti u Gracu, fale samo golovi! Poluvreme

Od najnovijeg Hronološki Prvo poluvreme produženo je za jedan minut.

Rodrigao je u poslednji čas uklizao ispred napadača Šturma i verrovatno sprečio siguran pogodak. Sve opasniji su crveno-beli, ali nikako da krunišu brze kontranapade u Gracu. Pokušao je igrač Šturma Meloun sa nekih 20 metara, zamalo pored gola. Još jedna prilika za crveno-bele. Brza kontra , Milson je prošao, želeo da proigra Arnautovića, ali su defanzivci Šturma u poslednji čas otklonili opasnost. Igra se u visoko ritmu i jedna i druga ekipa žele gol što pre.