Lavrov: U toku je pregovarački proces oko kompanije NIS, nacionalizacija ne može da se desi

"U toku je pregovarački proces oko kompanije NIS. Znam da se srpsko rukovodstvo obratilo SAD, jer je upravo njihove naredbe ispunjavalo preduzeće koje je stvoreno na osnovu međuvladinog dogovora između Rusije i Srbije, ali to je specifična karakteristika Amerikanaca", saopštio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, prenosi Sputnjik. On je naveo i da Amerikanci, nažalost, svojim postupcima, jednostranim sankcijama, zloupotrebom dolara podrivaju onu globalizaciju