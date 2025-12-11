Vučić o komentaru Lavrova za NIS: Jedva čekamo ruske ideje — ne pada nam na pamet da otimamo

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi voleo da čuje ideje Rusije kako da se reši pitanje NIS-a a da se izbegnu kazne SAD i ponovio da Srbiji ne pada na pamet da bilo kome bilo šta otima.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara u Nišu da prokomentariše izjavu ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova da ne može doći ni do kakve nacionalizacije NIS-a bez obostranog saglasja, da se insistira na rešenju koje bi podrazumevalo da NIS nastavi da radi ali da se mimoiđu kazne SAD, kao i na pitanje šta bi to moglo da znači, rekao: Nama ne pada na pamet, poručio je, da bilo kome, bilo šta, otimamo. "Mi ćemo sve da uradimo da oni koji su vlasnici