20 dana bila u bolnici: Mina Kostić se bori sa zdravljem, otkrila kroz kakve probleme prolazi

Pevačica Mina Kostić pojavila se na snimanju novogodišnje emisije, a za tu priliku odabrala je belu haljinu, preko koje je imala bundu i šubaru, što je karakteristično njenom stilu.

Pre nego što je izašla na scenu, dala je izjavu za medije. Sumirala je 2025. godinu, pa se dotakla i svog partnera Kaspera sa kojim je 8 meseci u vezi, a i dalje se nisu upoznali. - Bilo je i lepo i ružno, sve to je prošlo. A lepo je bilo to što se pojavio moj Kasper - izjavila je Mina Kostić. Mina je imala problema sa zdravljem, ali o tome nikome nije pričala. - Bila sam 20 dana u bolnici, moram da se zahvalim doktoru i sestrama. Nije bilo ništa zdravstveno