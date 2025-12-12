Danas neće biti struje u ovim delovima Beograda, Elektrodistribucija objavila spisak!

Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, planirana su u petak 12. decembra, privremena isključenja električne energije u pojedinim delovima Beograda.

Stanari delova Beograda danas neće imati električnu energiju, saopštila je Elektrodistribucija Srbije i navela raspored planiranih isključenja: Stari grad 08:30 - 12:30 KONDINA: 6,16-20,7, KOSOVSKA: BB, MAJKE JEVROSIME: 18-26,32-36A,15-23,29-39, PALMOTIĆEVA: 7, VLAJKOVIĆEVA: 10-12,17-19, Palilula 09:00 - 14:00 RUZVELTOVA: 19-21, Savski venac 09:00 - 15:00 KARAĐORĐEVA: BB,81-87, Savski venac 09:00 - 16:00 OBLAKOVSKA: 41, Voždovac 09:00 - 15:00 BERANSKA: