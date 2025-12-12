Naložena obdukcija tela stradalog pilota: Očevici otkrili detalje stravične nesreće kod Nikšića: "Nekontrolisano je pala na zemlju"

Blic
Naložena obdukcija tela stradalog pilota: Očevici otkrili detalje stravične nesreće kod Nikšića: "Nekontrolisano je pala na zemlju"

Pretpostavlja se da je greška na jedrilici uzrokovala nesreću Očevici su izjavili da je letelica nekontrolisano pala tokom penjanja Pilot V.V. (68) iz Nikšića stradao je u vazduhoplovnoj nesreći koja se dogodila na Kapinom polju kod Nikšića.

Sportskom jedrilicom je upravljao pilot-instruktor aero-kluba Nikšić. Očevici tragedije ispričali su policiji da je letelica - jednosed, u kojoj je bio pilot instruktor V. V., pri penjanju nekontrolisano pala na zemlju. Tokom istrage vazduhoplovne nesreće utvrdiće se razlog tragedije. Upućeni na osnovu izjava očevidaca pretpostavljaju da je verovatno kvar na jedrilici izazvao tragediju. Stradali pilot-instruktor je duži niz godina u avijaciji sa velikim letačkim
