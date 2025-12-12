Haos u Nemačkoj: Mladić (16) izboden u leđa na božićnom sajmu, osumnjičeni u bekstvu

Kurir pre 1 sat  |  Špigl
Haos u Nemačkoj: Mladić (16) izboden u leđa na božićnom sajmu, osumnjičeni u bekstvu

Šesnaestogodišnji mladić teško je ranjen nožem u Herfordu, nedaleko od božićnog sajma, dok je napadač, za koga se smarta da je poznat žrtvi, u bekstvu.

U Herfordu, u nemačkoj pokrajini Severna Rajna–Vestfalija, u napadu nožem teško je povređen 16-godišnjak. Kako je potvrdio portparol policije, incident se dogodio u sporednoj ulici, u blizini božićnog sajma, piše "Špigl".. Prema prvim informacijama, napadač i žrtva su se od ranije poznavali. Osumnjičeni je nakon napada pobegao i još uvek je u bekstvu, a policija zasad ne iznosi dodatne detalje o njemu zbog interesa istrage. Mladić je zadobio ubodnu ranu u predelu
Izboden tinejdžer (16) Horor na božićnom vašaru u Nemačkoj: Mladić krvario i molio prolaznike da pozovu pomoć

Izboden tinejdžer (16) Horor na božićnom vašaru u Nemačkoj: Mladić krvario i molio prolaznike da pozovu pomoć

Blic pre 2 sata
Nemačka

