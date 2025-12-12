Kvar izazvao nesreću? Naložena obdukcija stradalog pilota u Crnoj Gori

Kurir pre 36 minuta  |  RTCG
U avionskoj nesreći na Kapinom polju kod Nikšića poginuo je 67-godišnji pilot-instruktor Veljko Vukotić.

Nesreća se dogodila na sportskom aerodromu, a uviđaj je obavila tužiteljka iz Višeg državnog tužilaštva Podgorica. Naložila je obdukciju, nakon koje će biti poznat uzrok nesreće. Pretpostavlja se da je kvar na jedrilici izazvao tragediju. Kako je saopšteno iz policije, danas u 14.17 sati su obavešteni da je na Sportskom aerodromu Kapino polje – Opština Nikšić došlo do pada vazduhoplova – jedrilice, te da se u jedrilici nalazio pilot koji je smrtno stradao.
