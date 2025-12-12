Nastavak posete Vučića Nišu

RTV pre 53 minuta  |  Tanjug
NIŠ - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastaviće danas posetu Nišu.

Kako je saopšteno iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike, Vučić će imati obilazak i sastanke u kasarni ''Mija Stanimirović'' u Nišu. Potom je planiran Obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics. U 11.35 planiran je obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih proizvoda sa fokusom na supe. U 13 sati najavljen je obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu ''Svoj na svome'' i kratak razgovor sa
