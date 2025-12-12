Vučić nastavio posetu Nišu obilaskom kasarne "Mija Stanimirović"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vučić nastavio posetu Nišu obilaskom kasarne "Mija Stanimirović"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas posetu Nišu obilaskom i sastancima u kasarni "Mija Stanimirović".

U nastavku posete Nišu planiran je obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics kao i obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda. U 13 sati najavljen je obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu ''Svoj na svome'' i kratak razgovor sa građanima u Gadžinom Hanu. Vučić će zatim obići kompaniju za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry, a najavljen je i obilazak
