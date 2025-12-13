Kaja Kalas o zamrznutoj imovini Rusije: Neće im biti vraćena dok Moskva ne plati reparacije Ukrajini

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da Evropska unija neće vratiti zamrznutu imovinu Rusiji dok Moskva ne plati reparacije Ukrajini.

Kalas je podsetila da je Evropska unija odlučila da na neodređeno vreme zamrzne rusku imovinu. "Ovo garantuje da će do 210 milijardi evra ruskih sredstava ostati u EU ako Rusija ne isplati Ukrajini punu reparaciju za štetu koju je prouzrokovala", napisala je ona na platformi Iks. Kalas je najavila da će EU povećati pritisak na Rusiju dok ne počne ozbiljno da shvata pregovore. Kako je navela, sastanak Evropskog saveta sledeće nedelje biće ključan za obezbeđivanje