Danas protest studenata u Novom Sadu: Okupljanje u kampusu, a potom šetnja - ovo je ruta

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu danas, 13. decembra, organizuju protest pod nazivom "Jer je odgovornost put do pravde".

Prema planu, građani se okupljaju u 12.30 časova u kampusu Univerziteta. Nakon okupljanja kreće šetnja ulicama grada. Ići će se do policijske stanice Stari Grad, potom do Banovine, pa do Tužilaštva, nakon čega staju kod policijske uprave u Kralja Petra I, a krajnja adresa im je Železnička stanica. Studenti su najavili i da će sa Železničke stanice krenuti u 15 časova i to do Bačke Palanke, kako bi podržali protest koji se tamo održava povodom četiri meseca od
