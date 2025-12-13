Ovo danas nikako ne smete raditi ako ste iz Šumadije! SPC slavi Andrejevdan, praznik obavijen nizom verovanja

Iscelitelj i mučenik na krstu

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) i njeni vernici proslavljaju danas Svetog Andreja Prvozvanog, prvog apostola Hristovog i prvog sledbenika novozavetne vere, čije se delo i čuda slave vekovima. Sveti Andrej stradao je na krstu zbog svoje neupitne odanosti hrišćanskoj misiji, a njegov značaj daleko prevazilazi crkvene okvire, dotičući se istorije, plemstva i dubokih narodnih verovanja. Sveti Andrej, stariji brat Svetog apostola Petra i učenik Jovana Krstitelja,