Ovo danas nikako ne smete raditi ako ste iz Šumadije! SPC slavi Andrejevdan, praznik obavijen nizom verovanja

Ovo danas nikako ne smete raditi ako ste iz Šumadije! SPC slavi Andrejevdan, praznik obavijen nizom verovanja

Iscelitelj i mučenik na krstu

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) i njeni vernici proslavljaju danas Svetog Andreja Prvozvanog, prvog apostola Hristovog i prvog sledbenika novozavetne vere, čije se delo i čuda slave vekovima. Sveti Andrej stradao je na krstu zbog svoje neupitne odanosti hrišćanskoj misiji, a njegov značaj daleko prevazilazi crkvene okvire, dotičući se istorije, plemstva i dubokih narodnih verovanja. Sveti Andrej, stariji brat Svetog apostola Petra i učenik Jovana Krstitelja,
