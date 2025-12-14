Inter savladao Đenovu i preuzeo prvo mesto (video)

Golove za Inter postigli su Jan Bisek u 6. i Lautaro Martinez u 38. minutu

Fudbaleri Intera pobedili su večeras u gostima ekipu Đenove rezultatom 2:1 u utakmici 15. kola italijanske Serije A. Golove za Inter postigli su Jan Bisek u 6. i Lautaro Martinez u 38. minutu. Jedini strelac za Đenovu bio je Vitinja u 68. minutu. Fudbaleri Intera su trijumfom u Đenovi preuzeli prvo mesto na tabeli Serije A sa 33 boda, dok je Đenova na 16. poziciji sa 14. Ranije danas odigrano je tri meča 15. kola Serije A, a postignuti su sledeći rezultati: Milan -
