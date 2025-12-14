Zvezdin rival iz Lige Evrope odigrao najluđi meč godine: sedam golova, četiri crvena kartona, dva preokreta!

Telegraf pre 10 minuta  |  Telegraf.rs
Zvezdin rival iz Lige Evrope odigrao najluđi meč godine: sedam golova, četiri crvena kartona, dva preokreta!

Fudbaleri Lila odigrali su možda i najluđi meč ove godine u svim evropskim ligama, pošto su danas u gostima posle apsolutnog haosa savladali domaći Okser sa 3:4, a pored sedam golova videli smo i četiri crvena kartona i dva preokreta! Ko bi mogao uopšte da pretpostavi da ćemo gledati ovakvo ludilo posle prvog poluvremena.

Lil je rano poveo preko Haraldsona u 9. minutu, da bi pred sam kraj ovog dela zbog oštrog starta bio isključen Engoj. Tada je sve krenulo da se menja... Posustao je Lil, nije mogao da se odbrani od naleta Oksera, pa je domaći tim prvo izjednačio u 57. minutu preko Sinaojka, da bi u 66. minutu Embemba smestio loptu u sopstvenu mrežu za vođstvo domaćina. Okser je u međuvremenu i sam ostao bez igrača zbog drugog žutog kartona za Akpu. To je omogućilo Lilu da se opet
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Milojević: TSC iskusna ekipa - potrebni su nam navijači; Miljanović: Radujemo se utakmici protiv velikog kluba

Milojević: TSC iskusna ekipa - potrebni su nam navijači; Miljanović: Radujemo se utakmici protiv velikog kluba

RTV pre 31 minuta
Zvezda ima razloga da brine: Njen naredni rival u domaćem šampionatu čisti protivnike koji igraju Ligu šampiona!

Zvezda ima razloga da brine: Njen naredni rival u domaćem šampionatu čisti protivnike koji igraju Ligu šampiona!

Hot sport pre 40 minuta
Hendersonov prvenac posvećen Žoti i Lids koji više nije laka meta

Hendersonov prvenac posvećen Žoti i Lids koji više nije laka meta

Sportske.net pre 5 minuta
Serija A na Nova.rs: Poraz šampiona u Udinama, Fjorentina nastavlja da tone

Serija A na Nova.rs: Poraz šampiona u Udinama, Fjorentina nastavlja da tone

Nova pre 6 minuta
UŽIVO La liga na Nova.rs: Sevilja produbila krizu Ovijeda, Selta poslala poruku Zvezdi

UŽIVO La liga na Nova.rs: Sevilja produbila krizu Ovijeda, Selta poslala poruku Zvezdi

Nova pre 5 minuta
Zvezdin rival ulazi u formu: Fudbaleri Selte pobedili Atletik Bilbao

Zvezdin rival ulazi u formu: Fudbaleri Selte pobedili Atletik Bilbao

Kurir pre 31 minuta
Milenković se radovao sa „šumarima“: Ubedljiv trijumf nad „pevcima“

Milenković se radovao sa „šumarima“: Ubedljiv trijumf nad „pevcima“

Dnevnik pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalLiga Evropefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Bez iznenađenja u finalu Svetskog prvenstva za rukometašice: Srpska snajka Katrin Lunde briljirala i sada su Norvežanke…

Bez iznenađenja u finalu Svetskog prvenstva za rukometašice: Srpska snajka Katrin Lunde briljirala i sada su Norvežanke apsolutne vladarke

Danas pre 11 minuta
Propao transfer Aleksandra Mitrovića?

Propao transfer Aleksandra Mitrovića?

Danas pre 1 sat
Teža povreda Alekse Avramovića: Krajem januara najranije na parketu

Teža povreda Alekse Avramovića: Krajem januara najranije na parketu

Danas pre 1 sat
Fudbaleri Novog Pazara pobedili Radnički iz Niša

Fudbaleri Novog Pazara pobedili Radnički iz Niša

Radio sto plus pre 5 minuta
Remi Mladosti i Spartaka

Remi Mladosti i Spartaka

RTV pre 41 minuta