Otac dvoje dece čija je žena trudna rizikovao život da zaustavi teroristu, policija greškom pucala na njega! Ovo je drugi heroj sa plaže u Sidneju (video)

Alo pre 17 minuta
Otac dvoje dece čija je žena trudna rizikovao život da zaustavi teroristu, policija greškom pucala na njega! Ovo je drugi…

Kamere su snimile trenutak kada se drugi heroj suočio sa navodnim napadačem na Bondi Biču i šutnuo mu pušku iz ruku, pre nego što je policija zapucala na njega, a prolaznici ga napali misleći da je jedan od napadača

Smrtonosni teroristički napad na plaži Bondi u Sidneju odneo je živote 15 nevinih ljudi u nedelju. Dramatični snimak prikazuje civila kako se prikrada pešačkom mostu nekoliko trenutaka nakon što su naoružani napadači otvorili vatru na okupljene koji su prisustvovali proslavi Hanuke u blizini plaže Bondi. Dok je jedan od napadača ranjen ležao na zemlji, vidi se kako muškarac prilazi stepenicama, šutira pušku van domašaja i povlači se sa podignutim rukama, vičući "ne
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

'Australijski heroj': Ko je čovek koji je oteo pušku jednom od napadača

'Australijski heroj': Ko je čovek koji je oteo pušku jednom od napadača

BBC News pre 42 minuta
Isplivao snimak još jednog junaka iz Sidneja: Ostavio trudnu ženu i dvoje dece, zaleteo se na napadača, šutnuo mu pištolj…

Isplivao snimak još jednog junaka iz Sidneja: Ostavio trudnu ženu i dvoje dece, zaleteo se na napadača, šutnuo mu pištolj, policija ga greškom upucala! (video)

Kurir pre 1 sat
(VIDEO) Američki milijarder donirao 99.999 australijskih dolara heroju koji je razoružao napadača na plaži u Sidneju

(VIDEO) Američki milijarder donirao 99.999 australijskih dolara heroju koji je razoružao napadača na plaži u Sidneju

Newsmax Balkans pre 57 minuta
Američki milijarder poklonio gotovo 100.000 australijskih dolara heroju koji je zaustavio napadača u Australiji

Američki milijarder poklonio gotovo 100.000 australijskih dolara heroju koji je zaustavio napadača u Australiji

N1 Info pre 2 sata
"Idem da umrem" Heroj iz Sidneja ima 5 prostrelnih rana: Ahmed zaustavio teroristu, sad može da izgubi levu ruku!

"Idem da umrem" Heroj iz Sidneja ima 5 prostrelnih rana: Ahmed zaustavio teroristu, sad može da izgubi levu ruku!

Blic pre 2 sata
Ostavio trudnu ženu i dvoje dece da zaustavi teroristu, policija ga greškom upucala! Otkriven još jedan heroj sa plaže smrti u…

Ostavio trudnu ženu i dvoje dece da zaustavi teroristu, policija ga greškom upucala! Otkriven još jedan heroj sa plaže smrti u Sidneju: "Odgurnuo ga je!"

Blic pre 3 sata
Američki milijarder donirao 99.999 australijskih dolara heroju koji je savadao napadača u Sidneju

Američki milijarder donirao 99.999 australijskih dolara heroju koji je savadao napadača u Sidneju

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Teroristički napadSidnej

Svet, najnovije vesti »

"Bog vida" iz Nepala: Zbog njega je progledalo 100.000 ljudi

"Bog vida" iz Nepala: Zbog njega je progledalo 100.000 ljudi

N1 Info pre 17 minuta
Napad u Australiji upozorenje na svetski porast antisemitizma: Da li su Jevreji pod bezbednosnim rizikom?

Napad u Australiji upozorenje na svetski porast antisemitizma: Da li su Jevreji pod bezbednosnim rizikom?

Euronews pre 27 minuta
Litvanija: Ukrajina bi trebalo da pristupi EU pre 2030. godine

Litvanija: Ukrajina bi trebalo da pristupi EU pre 2030. godine

RTV pre 12 minuta
Putin traži odštetu od Evrope: Suma vrtoglava

Putin traži odštetu od Evrope: Suma vrtoglava

Pravda pre 22 minuta
Zatvoren Luvr, zaposleni u muzeju stupili u štrajk

Zatvoren Luvr, zaposleni u muzeju stupili u štrajk

Vesti online pre 7 minuta