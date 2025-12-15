Otac dvoje dece čija je žena trudna rizikovao život da zaustavi teroristu, policija greškom pucala na njega! Ovo je drugi heroj sa plaže u Sidneju (video)

Kamere su snimile trenutak kada se drugi heroj suočio sa navodnim napadačem na Bondi Biču i šutnuo mu pušku iz ruku, pre nego što je policija zapucala na njega, a prolaznici ga napali misleći da je jedan od napadača

Smrtonosni teroristički napad na plaži Bondi u Sidneju odneo je živote 15 nevinih ljudi u nedelju. Dramatični snimak prikazuje civila kako se prikrada pešačkom mostu nekoliko trenutaka nakon što su naoružani napadači otvorili vatru na okupljene koji su prisustvovali proslavi Hanuke u blizini plaže Bondi. Dok je jedan od napadača ranjen ležao na zemlji, vidi se kako muškarac prilazi stepenicama, šutira pušku van domašaja i povlači se sa podignutim rukama, vičući "ne