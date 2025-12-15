Otkriveno da li će biti snega do Nove godine: Najnovija vremenska prognoza do kraja decembra

Nastavlja se maglovito vreme u većem delu Srbije. Sunčano je samo na jugozapadu i istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima

Minimalna temperatura spustila se jutros u Sjenci na -9 stepeni, u Kuršumliji na -5°C. Maksimalna dnevna biće danas i preko 10 stepeni, ali će u predelima sa maglom ostati hladno, temperatura od 2 do 6°C. Pred Beogradom je još jedan tmuran i maglovit dan, ali se posle podne očekuje u više sunc. nakon jutarnjih 1°C, maksimalna temperatura neće preći danas 5°C. U urbanim sredinama gde ima magle, vazduh je veoma zagađen i to zahvaljujući zagažujućim česticama. U