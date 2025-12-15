Hongkong: Ko je Džimi Laj, prodemokratski medijski mogul kojem preti doživotna robija

Džimi Laj, prodemokratski medijski mogul iz Hongkonga, proglašen je krivim za saradnju sa stranim snagama, što je kažnjivo prema kineskom kontroverznim zakonom o nacionalnoj bezbednosti.

Laj, 78-godišnji državljanin Velike Britanije, koji je u zatvoru od decembra 2020, izjasnio se da nije kriv. Suočava se sa doživotnom zatvorskom kaznom i očekuje se da će biti osuđen početkom sledeće godine. Sud je utvrdio da je Laj koristio njegov sada ugašen dnevni list Epl dejli (Apple Daily) u nameri da lobira kod stranih vlada da uvedu sankcije Hongkongu i Kini. Upravnik Hongkonga, Džon Li, pozdravio je presudu, napominjući da su Lajevi postupci „štetili