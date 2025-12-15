Praznik svetlosti se pretvorio u tamu i 16 mrtvih u Australiji, zastave spuštene na pola koplja: "Ovo je prvi put da je planiran napad na jevrejsku zajednicu"

Kurir pre 8 minuta
Praznik svetlosti se pretvorio u tamu i 16 mrtvih u Australiji, zastave spuštene na pola koplja: "Ovo je prvi put da je…
U Australiji su zastave spuštene na pola koplja. Najmanje 16 osoba je ubijeno kada su dva napadača juče pucala na plaži Bondi u Sidneju. Povređeno je 38 ljudi, a jedan napadač je ubijen, dok je drugi sa teškim povredama uhapšen. Ovim povodom, za jutarnji program Kurir televizije, direktno iz Sidneja, javila se Nina Marković, politikolog. - Australija je u nelagodnom osećaju, niko nije osećao da će Bonde plaža, porodični događaj, za vreme Hanuke, gde su svi građani
Napad u Australiji upozorenje na svetski porast antisemitizma: Da li su Jevreji pod bezbednosnim rizikom?

Euronews pre 27 minuta
Australija: Ubijen i fudbaler kluba makedonske dijaspore

Sputnik pre 27 minuta
Najmanje 16 ubijenih, više od 38 povređenih

Politika pre 28 minuta
Pucnji na jevreje u Sidneju: 15 ubijenih, desetine ranjenih - šta se zna o napadačima

BBC News pre 1 sat
Ubica iz Sidneja bio član srpskog lovačkog društva?

Vesti online pre 1 sat
Najmlađa ima samo 10 godina: Ovo su žrtve masakra u Australiji, među njima i čovek koji je preživeo Holokaust

Mondo pre 47 minuta
Ovo su žrtve krvavog pira u Sidneju, najmlađa imala samo 10 godina: Matilda mučki nastradala naočigled roditelja i mlađe…

Kurir pre 1 sat
