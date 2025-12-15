Batut: U Srbiji registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji je ukupno registrovano 8.666 slučajeva oboljenja sličnih gripu, a intenzitet virusne aktivnosti je nizak, izjavila je doktorka Dragana Plavša, epidemiolog tog instituta.

"Prema podacima pete izveštajne nedelje, ukupno je obolelo 8.666 osoba od oboljenja sličnih gripu i oko 13.155 od akutnih respiratornih virusnih infekcija", rekla je ona za Tanjug. Kako je navela, registrovan je nizak intenzitet virusne aktivnosti i virus gripa je široko geografski rasprostranjen u našoj zemlji, a registrovan je na teritoriji naše zemlje u više okruga. Prema njenim rečima, najčešće su obolela deca predškolskog i školskog uzrasta, ali obolevaju sve
